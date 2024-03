NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

177,67 USD +2,92% (26.03.2024, 21:30)



US88160R1014



A1CX3T



TL0



TSLA



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit "overweight" ein.Bloomberg habe Anfang dieser Woche berichtet, dass Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) mit Tesla an schneller aufladbaren Batterien arbeite, was auf die Nachricht folge, dass CATL Maschinen für Teslas Giga Nevada-Fabrik liefere. Das chinesische Unternehmen CATL dürfe zwar nicht direkt in die USA verkaufen, könne aber Batterietechnologie an Partner lizenzieren und dafür Lizenzgebühren verlangen. Morgan weise darauf hin, dass der US-Markt für Elektroautos zu wenig durchdrungen sei und qualitativ hochwertige, billige Batterietechnologie benötige, während China ein stark durchdrungener Markt mit einem Überangebot an Batterien sei. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass eine Partnerschaft zwischen Tesla und CATL den Markt für Elektrofahrzeuge in den USA grundlegend verändern könnte.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Tesla mit dem Votum "overweight" ein und sehen 320 USD als Kursziel. (Analyse vom 27.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:165,80 EUR +0,40% (27.03.2024, 13:20)