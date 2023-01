Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

111,30 EUR -1,52% (16.01.2023, 11:19)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

122,40 USD -0,94% (13.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.01.2023/ac/a/n)



Adam Jonas, Analyst von Morgan Stanley, wiederholt das Rating "overweight" für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Adam Jonas bemerke, dass "was als Preisrücksetzung in China begann", sich "schnell auf Europa und den US-Markt ausgeweitet hat", nachdem Tesla seine US-Preise um 6% für das Model 3 und 20% für das Model Y gesenkt habe und Preissenkungen in ähnlicher Größenordnung auf den europäischen Märkten eingeführt worden seien.Die Preise für Elektroautos würden aufgrund einer Kombination aus nachlassender Nachfrage, sich erholendem Angebot, nachlassenden Inputpreisen und Wettbewerb sinken, während regulatorische Anreize mit maximalen Preisschwellen für zusätzliche "Ermutigung" gesorgt hätten, so Jonas.Der Analyst sei der Meinung, dass Tesla in der Lage sei, die Preise für Elektroautos in der Branche deutlich zu senken, und frage sich, ob die Wettbewerber in diesem Wettlauf nach unten mithalten könnten.