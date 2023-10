Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla werde am Mittwoch die Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Zuletzt habe der Elektroauto-Pionier mehrere Male seine Preise nach unten geschraubt, um die Nachfrage nach seinen Stromern anzukurbeln. Das wiederum habe für Druck auf die Margen und die Aktie gesorgt. Ergebnis: Viele Anleger würden sich fragen, ob Tesla seine Gewinne überhaupt noch steigern könne."Die Stimmung gegenüber den Gewinnen von Tesla für den Rest des Jahres ist eher vorsichtig und es besteht das Risiko, dass die Gewinne nach unten korrigiert werden könnten", so Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas in einer Mitteilung vom Donnerstag. "Außerdem fragen sich viele Investoren, ob Tesla im nächsten Jahr überhaupt ein Gewinnwachstum erzielen kann".Das kommende Jahr sehe Jonas als eher "volatil". Jonas habe erst kürzlich eine Gruppe von Tesla-Investoren zu Gast gehabt, um über die Erwartungen an das Unternehmen zu diskutieren. Es habe "sehr wenig Begeisterung" über Teslas nächstes Modell, den Cybertruck, unter den Investoren gegeben, habe Jonas gesagt. "Kinderkrankheiten" mit dem unkonventionell gestalteten elektrischen Pickup-Truck "werden als Fortführung von Teslas relativ altbackener Modellpalette gesehen".Zur Erinnerung: Erst vor wenigen Wochen habe Adam Jonas von Morgan Stanley ein umfangreiches Udpate zu Tesla herausgegeben. Seine extrem optimistische Analyse zu Tesla habe ein Kursziel von 400 Dollar ergeben. Seinen Optimismus habe Jonas mit den hohen Investitionen in künstliche Intelligenz und dem Aufbau des Supercomputers Dojo begründet. Dojo könnte die Verbreitung von Mobilitäts- und Netzwerkdiensten beschleunigen, so der Experte.In Anbetracht des "begrenzteren Lagerabbaus, der jüngsten Preissenkungen in den USA und der aktuellen Bewertung, werden die Reaktionen auf Teslas Ergebnisse des dritten Quartals wahrscheinlich ähnlich wie die neutrale bis leicht negative Reaktion auf die Ergebnisse des Unternehmens im zweiten Quartal ausfallen", so Citi-Analyst Itay Michaeli.Der Fokus liege jetzt auf den Finanzergebnissen, die Tesla am 18. Oktober bekannt geben werde. Die letzten Preissenkungen Anfang des Monats hätten die Sorgen der Anleger über die Gewinnspannen des Unternehmens wieder aufleben lassen. Analysten würden hierbei demnach in erster Linie auf die Entwicklung der Margen blicken. Anleger würden neben den Zahlen Updates zum Cybertruck und der Full Self-Driving-Technologie (FSD) erwarten.Die Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla Inc. Nach unten sichere ein starker Support bei 235,35 Dollar ab. (Analyse vom 16.10.2023)