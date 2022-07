NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

815,12 USD +9,78% (21.07.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.07.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla: Knoten ist geplatzt - ChartanalyseBereits am vergangenen Mittwoch legte Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) Zahlen für das abgelaufene Quartal vor, die am Markt gut ankamen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Kein Wunder, denn man habe die Erwartungen des Marktes sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen können. Dies habe gestern für einen kräftigen Kurssprung von fast 10% gesorgt, wobei auch der Widerstandsbereich um 762,50 USD nachhaltig habe überwunden werden können. Den Tag habe die Aktie zudem nahe des Tageshochs und deutlich oberhalb der alten Widerstandszone beendet.Nach der Konsolidierung in den letzten Wochen scheine der Knoten in der Tesla-Aktie endlich geplatzt zu sein. Zumindest kurzfristig liege ein bullisches Signal vor, dem jetzt weitere Erholungsgewinne folgen könnten. Die nächsten größeren Ziele seien preislich ab ca. 950 USD zu finden. Von hier an sehe man sich bis hin zu gut 1.125 USD einigen auch mittelfristigen Herausforderungen gegenüber. Trotz der aktuell guten Ausgangsbasis sei ein bullisches Fehlsignal nicht auszuschließen. In einem solchen Fall sollten die Kurse zurück in die alte Range und später in Richtung 620 USD nachgeben. (Analyse vom 22.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:797,80 EUR -0,06% (22.07.2022, 08:42)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:782,00 EUR +7,01% (21.07.2022, 17:35)