XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

308,50 EUR -1,30% (21.09.2022, 09:19)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

308,73 USD -0,11% (20.09.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Kleines V vor der Vollendung? - ChartanalyseNachdem sich die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) Mitte August bis auf das Top bei 314,64 USD geschoben hatte, sind die Kurse in eine Korrektur übergegangen und erneut unter die 300er Marke bis an den GD50 sowie den GD100 zurückgefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch genauso schnell, wie es für die Notierungen in der zweiten August-Hälfte abwärts gegangen sei, hätten sich die Papiere im September auch wieder nach oben geschoben. Dadurch sei im Chart ein kleines V-Muster entstanden, das - weitere Anschlussgewinne vorausgesetzt - in Kürze vollendet werden könnte. Das sei der Aktie gestern allerdings noch nicht gelungen, denn nach einem festeren Start seien die Kurse schlussendlich mit 308,73 USD knapp ins Minus (-0,1%) gerutscht.Ausblick: Die Tesla-Aktie habe die runde 300er Marke mittlerweile überboten und sich im Tageshoch (313,31 USD) gestern bis auf 1,33 USD an das August-Top herangeschoben.Das Long-Szenario: Gelinge den Kursen jetzt per Schlusskurs der Sprung über 314,64 USD, würde eine kleine V-Formation vollendet werden, aus der sich rechnerisches Aufwärtspotenzial bis 363,54 USD ableiten ließe. Zuvor stelle aber noch das Mai-Hoch bei 318,47 USD eine Hürde dar, die sich auch als Bestätigungs- bzw. Trigger-Marke für das V-Muster anbiete. Anschließend müsste auf den Bereich rund um 333,33 USD geachtet werden, denn auf diesem Niveau sei vor dem Aktiensplit im Verhältnis von 3:1 die runde 1.000er Barriere zu finden gewesen. Gelinge dort der Break, hätten die Notierungen theoretisch Platz bis an die markante November-Abwärtstrendgerade im Bereich von 350,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:309,60 EUR +0,13% (21.09.2022, 09:34)