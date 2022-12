ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Alexander Potter von Piper Sandler:Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unverändert mit dem Rating "overweight" ein.Alexander Potter verteidige Tesla-Aktien nach dem jüngsten Ausverkauf. "Bearishly-inclined traders" und "tax-loss sellers" stürzen sich auf jede noch so kleine negative Nachricht", so Potter in einer Research Note. Obwohl sich das Wachstum von Tesla im Jahr 2023 aufgrund einer Rezession, steigender Zinsen und einer "ausgeschöpften" Nachfrage "leicht verlangsamen" könnte, werde der Marktanteil des Unternehmens nicht "plötzlich durch eine Welle neuer Konkurrenz zum Erliegen kommen", schreibe der Analyst. Er sei der Meinung, dass sich an der langfristigen These nichts geändert habe und ermutige die Anleger, sich mit den Daten für jede der wichtigsten Regionen von Tesla zu beschäftigen."Unterm Strich sehen wir in diesen Datensätzen keine roten Fahnen", so Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, der Tesla weiterhin mit "overweight" und einem Kursziel von 340 USD bewertet. (Analyse vom 29.12.2022) unter folgendem Link . Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:116,02 EUR +1,59% (30.12.2022, 09:47)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:121,82 USD +8,08% (29.12.2022, 22:00)