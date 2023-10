Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Keine guten News für alle Tesla-Fans. Die China Passenger Car Association (CPCA) habe am Sonntag berichtet, dass der Elektroauto-Pionier im September nur 74.073 Fahrzeuge im Reich der Mitte abgesetzt habe. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspreche dies einem Rückgang von 10,9 Prozent. Gegenüber dem Vormonat August betrage das Minus zwölf Prozent.News habe es auch von Analystenseite zu Tesla gegeben. Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel von 265 auf 250 Dollar gesenkt. Wer in den zurückliegenden Monaten die Fundamentaldaten zu Tesla verfolgt habe, dem sei es vorgekommen, als sehe man Farben beim Trocknen zu, habe Analyst Philippe Houchois in einer Studie geschrieben. Weiter bröckelnde Margen im dritten Quartal und ungewisses Wachstum 2024 würden Fragen nach dem Gewinn des E-Fahrzeugherstellers aufwerfen.Nicht alle Analysten würden Tesla derart pessimistisch wie Philippe Houchois sehen.Adam Jonas von Morgan Stanley etwa sehe für die Tesla-Aktie großes Potenzial. Grund sei der neue Supercomputer Dojo. Dojo könnte die Verbreitung von Mobilitäts- und Netzwerkdiensten beschleunigen, so der Experte. Sein Kursziel laute 400 Dollar. Etwas weniger Potenzial für die Aktie sehe Piper Sandler: Das Kursziel der Experten für das Papier von Tesla laute 300 Dollar.Die Bären würden sich angesichts der letzten Preissenkungen auf die schwächeren Auslieferungen konzentrieren und die Nachfrage nach den E-Autos von Tesla infrage stellen. Die aktuellen News aus China würden den Pessimisten neues Futter geben.Der Fokus liege jetzt auf den Finanzergebnissen, die am 18. Oktober bekannt gegeben würden. Anleger würden neben den Zahlen Updates zum Cybertruck und der Full Self-Driving-Technologie (FSD) erwarten. (Analyse vom 10.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link