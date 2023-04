Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,02 EUR -3,80% (03.04.2023, 15:28)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

207,46 USD +6,24% (31.03.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.04.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Itay Michaeli von der Citigroup:Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, nennt das Kursziel von 192 USD für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Tesla habe für das erste Quartal Auslieferungen von 422.900 Einheiten gemeldet und damit leicht über dem Konsens von 421.500 gelegen, so Citi-Analyst Itay Michaeli in einer Research Note. Der Analyst sehe keine großen Überraschungen in der Gesamtauslieferungszahl, sage aber, dass der Segmentmix leichter gewesen sei, da S/X den Konsens verfehlt habe, was den S/X-Mix auf 2,5% von 4,3% im letzten Quartal gebracht habe.Die wachsende Spanne zwischen Produktion und Auslieferungen werde wahrscheinlich den Fokus auf das Potenzial für weiteren Preisdruck im zweiten Quartal aufrechterhalten, insbesondere vor dem aktuellen makroökonomischen Hintergrund, so die Citi.Da die Aktie bis zum Bericht über die Auslieferungen im ersten Quartal gut gehandelt worden sei, erwarte das Unternehmen einen leichten Rückschlag bei einem Ergebnis, das wahrscheinlich als Inline-Ergebnis angesehen werde, mit einem schwächeren Mix und anhaltenden Bedenken über den Bestandsaufbau.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: