Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

800,50 EUR +0,06% (25.07.2022, 10:19)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

802,80 EUR -0,07% (25.07.2022, 10:04)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

816,73 USD +0,20% (22.07.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Keine Woche ohne Schlagzeilen von Elon Musk. Der exzentrische Tesla-CEO solle eine Affäre mit der Frau von Google-Gründer Sergey Brin Nicole Shanahan gehabt haben, berichte das Wall Street Journal. Musk streite das ab. Laut dem Bericht habe die angebliche Liaison dreifach negative Konsequenzen gehabt.Die Affäre habe im Dezember in Miami stattgefunden. Im Januar habe Brin die Scheidung eingereicht. Zudem sei die Freundschaft zwischen Musk und Brin im Anschluss zerbrochen. Darüber hinaus habe Brin seine Tesla-Aktien verkauft.Wie hoch der Anteil des Google-Gründers und Milliardärs (sein geschätztes Vermögen belaufe sich auf 95 Milliarden Dollar) an Tesla gewesen sei, sei allerdings nicht bekannt, so das WSJ. Möglicherweise aber habe Brin den Crash bei Tesla im ersten Halbjahr noch beschleunigt: Die Aktie habe 36 Prozent verloren, der Markt lediglich 20 Prozent.Musk habe den Bericht auf Twitter "unwahr" genannt. Er habe Nicole Shanahan in den letzten drei Jahren zweimal gesehen, beide Male im Beisein anderer Personen, und es sei "nichts Romantisches" gewesen. Auch sei er immer noch mit Brin befreundet.Trotzdem bleibt Tesla eines der spannendsten Unternehmen im Automobil- und im Techsektor, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: