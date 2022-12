Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

114,30 EUR +7,57% (29.12.2022, 16:38)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

121,56 USD +7,85% (29.12.2022, 16:23)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Börsen hätten sich am Donnerstag von ihren jüngsten Kursverlusten erholt. Ähnlich wie in Europa scheine sich die Angst vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus angesichts rasant steigender Infektionszahlen in China vorerst in Grenzen zu halten. Vom US-Arbeitsmarkt seien außerdem keine kursbelastenden Nachrichten gekommen: Der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sei wie erwartet ausgefallen.Der Leitindex Dow Jones habe in der ersten Viertelstunde nach dem Start 0,79 Prozent gewonnen. Für den marktbreiten S&P 500 sei es um 1,20 Prozent auf 3828,70 Punkte nach oben gegangen. Noch deutlicher im Plus mit 1,85 Prozent habe der technologielastige NASDAQ 100 notiert. Für alle drei Indices sei das Börsenjahr 2022 aber sehr schlecht verlaufen, vor allem die zinssensiblen Technologiewerte habe es deutlich erwischt.Auch Tesla könne sich von den jüngsten Tiefständen erholen und lege zur Stunde um knapp acht Prozent zu. Rückenwind verleihe unter anderem eine Kaufempfehlung aus dem Hause Morgan Stanley. Analyst Adam Jonas vertrete die Meinung, dass die zuletzt steile Talfahrt der Tesla-Aktie Kurschancen berge und halte deshalb an seiner "overweight"-Einstufung fest. Dies habe er mit der niedrigen Bewertung, dem guten Mittelzufluss, den Innovationen und der Kostenführerschaft des Unternehmens begründet. (Analyse vom 29.12.2022)