Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

161,90 EUR -0,70% (13.03.2023, 12:36)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

173,44 USD +0,30% (10.03.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Anfang März habe CEO Elon Musk auf dem Tesla-Investorentag den Bau einer neuen Gigafactory in Mexiko angekündigt. Letzte Woche seien der Bau des Werks sowie der Standort verkündet worden. Nun gehe der US-Elektroautobauer bereits den nächsten Schritt. Auch aus Brandenburg gebe es positive Nachrichten für die Gigafactory in Grünheide.Dort habe Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke dem Eleketroauto-Pionier Unterstützung für den Werksausbau zugesichert. Bisher gebe es bei der Erweiterung noch Probleme für die Versorgung mit Wasser und Strom. Woidke habe in einem Brief an Tesla versichert, dass man engagiert und überzeugt sei, den Autobauer zu unterstützen und noch vor dem Sommer eine passende Lösung zu finden.Während sich in Grünheide bereits alles um einen Ausbau der Kapazitäten drehe, stehe im mexikanischen Bundesstaat Nueva León der Bau einer neuen Gigafactory noch bevor. Doch hier gehe es Schlag auf Schlag: Der Ankündigung des Standorts seien bereits erste Stellenausschreibungen für wichtige Positionen gefolgt, wie der Website des Autobauers zu entnehmen sei.Der Vorstoß unterstreiche einmal mehr, mit welcher Geschwindigkeit Tesla den Bau neuer Werke in Angriff nehme. Damit könnte auch Samuel Garcia, Senator des mexikanischen Bundesstaats Nueva León, mit seiner Ankündigung recht behalten, dass erste Fahrzeuge bereits 2024 vom Band laufen würden.Charttechnisch empfehle sich aktuell kein Einstieg, das Papier habe sich zuletzt erst an der 50-Tage-Linie fangen können. Anleger sollten vor einem Einstieg ein frisches Kaufsignal, etwa den Sprung über die 200-Tage-Linie bei 219,17 USD, abwarten. Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 130 Euro beachten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link