Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

165,40 EUR +1,94% (19.05.2023, 11:01)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

176,89 USD +1,74% (18.05.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.05.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit "outperform" ein.Nachdem Elon Musk auf der Aktionärsversammlung eine sehr detaillierte Strategie und einen Fahrplan für Tesla vorgestellt habe, glaube Wedbush weiterhin, dass es sich um einen verjüngten Musk handele, der sich nun mehr auf Tesla konzentrieren könne, da der Twitter-CEO-Stab an die Digitalwerbe-Veteranin Linda Yaccarino übergeben worden sei. Wedbush glaube auch, dass Musk mindestens die nächsten fünf Jahre CEO von Tesla sein werde.Für Tesla bestehe kein Zweifel, dass die nächsten Quartale in Bezug auf Margen und Stückzahlen etwas unruhig sein würden, da das Unternehmen einen Preiskrieg in China führen und gleichzeitig die Nachfrage in einem schwächeren Umfeld ankurbeln müsse. Dennoch sei das Unternehmen weiterhin der Meinung, dass das Ziel von 1,8 Mio. Einheiten für 2023 mit einer Bruttomarge für Autos, die sich in den kommenden Quartalen stabilisieren sollte, erreichbar sei.Darüber hinaus sei Wedbush der Ansicht, dass der Kurswechsel von Musk in Bezug auf die Tesla-Werbung ein großer Vorteil für Tesla sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: