Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla sei nicht nur bei der E-Mobilität ein Vorreiter, sondern auch in Sachen Kryptowährungen. Bereits Anfang 2021 habe das Unternehmen als einer der ersten börsennotierten Konzerne Bitcoins als langfristiges Investment gekauft. Eine heiße Wette, die Tesla im zweiten Quartal jedoch eine enorme Wertminderung eingebrockt haben dürfte.Wenn Tesla am Mittwochabend (20. Juli) nach US-Börsenschluss die Q2-Zahlen veröffentliche, erwarte Barclays-Analyst Brian Johnson eine Wertberichtigung auf das Bitcoin-Investment in Höhe von rund 460 Millionen Dollar oder 40 Cent pro Aktie. Grund dafür sei, dass der Bitcoin das zweite Quartal bei rund 19.000 Dollar beendet habe - und damit deutlich unter den 32.000 bis 33.000 Dollar, zu denen der E-Auto-Bauer Anfang 2021 eingestiegen sei, so der Experte.Gemäß geltender US-Bilanzierungsregeln würden Kryptowährungen als immaterielle Vermögenswerte behandelt. Kursgewinne oder -verluste bei Bitcoin-Investments müssten daher in den Quartalsberichten entsprechend ausgewiesen werden - selbst, wenn im Betrachtungszeitraum kein einziger Coin tatsächlich verkauft worden sei.Der E-Auto-Pionier habe zuletzt rund 42.902 Bitcoins in der Bilanz stehen gehabt - so viele wie sonst kaum ein börsennotiertes Unternehmen. Nur der zur Bitcoin-Holding mutierte Software-Konzern MicroStrategy besitze einen noch größeren Bestand von fast 130.000 Coins.Trotz der möglichen Belastung durch eine Wertberichtigung beim Bitcoin-Investment rechne Johnson damit, dass Tesla die Erwartungen der Wall Street am Mittwoch übertreffen könne und das Quartalsergebnis (EPS) moderat über dem Analystenkonsens liegen werde. Nach den jüngsten Kommentaren zur Kostenexplosion in den neueröffneten Werken nahe Berlin und Austin werde der Fokus allerdings besonders auf dem freien Cashflow liegen.Zudem habe Johnson die Schätzung für die Fahrzeugauslieferungen im laufenden dritte Quartal bestätigt. Trotz einer kurzfristigen Schließung des Werks in Grünheide bei Berlin halte er weiterhin eine Verdoppelung der dortigen Produktion im August und die Auslieferung von 18.000 Fahrzeugen im Q3 für machbar. In Schanghai dürften dafür laut Barclays bis Ende September 213.000 Einheiten vom Band laufen - 3.000 mehr als bislang prognostiziert.Die Aktie von Tesla sei nach der deutlichen Korrektur seit April zuletzt in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Eine positive Überraschung bei der Zahlenvorlage zur Wochenmitte könnte Impulse für einen Rebound liefern."Der Aktionär" hält das Papier langfristig für aussichtsreich, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 18.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.