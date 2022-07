Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über das vergangene Wochenende habe Tesla seine Lieferzahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Diese seien deutlich geringer ausgefallen als noch im Vorquartal, weshalb J.P. Morgan das Kursziel für den Autobauer gekürzt und das Verkaufsrating bestätigt habe. Die US-Bank sei damit sehr pessimistisch eingestellt.Mit 254.659 ausgelieferten Fahrzeugen im zweiten Quartal habe Tesla unter den Schätzungen des J.P. Morgan-Analysten, Ryan Brinkman, gelegen, der von 315.000 Einheiten ausgegangen sei. Als größten Einflussfaktor für den Rückgang sehe Brinkman die schwächere Produktion in Shanghai. Allerdings hätten auch die neuen Werke in Grünheide und Austin für Herausforderungen gesorgt.Ausgehend von den gesunkenen Lieferzahlen habe J.P. Morgan die Gewinnschätzungen für 2022 von 11,50 auf 10,80 Dollar reduziert. Ebenfalls würde eine mögliche starke Inflation bei den Batterierohstoffen Teslas Gewinne weiter schmälern. Diese Punkte würden Brinkman genügen, um sein Kursziel für Dezember 2022 von 395 auf 385 Dollar zu kürzen. Aktuell notiere das Tesla-Papier bei 699 Dollar.Damit sei J.P. Morgan jedoch sehr kritisch im Vergleich zu anderen Analysten. So gehe der Konsens bei Tesla von einem Kursziel von 884,44 Dollar aus. Die Deutsche Bank habe sogar ihr erst kürzlich ausgegebenes Ziel von 1.125 Dollar bestätigt. Sie sei für das zweite Quartal bereits von geringeren Auslieferungszahlen ausgegangen und habe diese als respektabel bezeichnet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: