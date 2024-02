NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

203,952 USD +0,95% (29.02.2024, 15:33)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach dem "Nein" bei einer Bürgerbefragung in Grünheide zu den Erweiterungsplänen von Tesla sehe Italien eine Chance, den US-Konzern anzusiedeln. Italiens Wirtschaftsminister Adolfo Urso habe am Mittwoch vor dem Industrieausschuss der Abgeordnetenkammer in Rom darauf verwiesen, dass der Plan für eine großangelegte Erweiterung in Deutschland abgelehnt worden sei. "Das wird mit Sicherheit zu einer Entscheidung des Konzerns führen", habe Urso gesagt. Man sei bereits seit mehreren Monaten mit Tesla in Gesprächen. "Wir bekommen sehr positives Feedback. Aber das ist ein Prozess, der Vorsicht erfordert."Aus charttechnischer Sicht kämpfe die Tesla-Aktie immer noch damit, die Kurslücke vom 25. Januar zwischen 193 und 206,77 USD zu schließen. Sollte dies gelingen, wäre die nächste Hürde bereits der GD50 bei 214,59 USD.Eine Expansion nach Italien würde für Tesla angesichts der angestrebten Produktionssteigerung bei einer endgültigen Absage aus Grünheide auf jeden Fall Sinn machen. Allerdings müsste dort ein komplett neues Werk von Grund auf errichtet werden, was weitere 2 bis 2,5 Jahre dauern und sicherlich höhere Kosten bedeuten würde. Anleger sollten vorerst die Füße stillhalten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:188,28 EUR +0,99% (29.02.2024, 15:47)