Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

171,42 EUR -1,74% (13.02.2024, 18:43)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

183,3498 USD -2,54% (13.02.2024, 18:31)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Chartbild der Tesla-Aktie habe sich zuletzt wieder etwas aufgehellt. Erst in der vergangenen Woche hätten zwei Kaufsignale generiert werden können, die bereits erste Früchte getragen hätten. In dieser Woche wehe allerdings wieder ein anderer Wind. Sei das Gap-Close damit jetzt schon vom Tisch?Nach dem Gap Ende Januar sei die Stimmung der Anleger zunächst getrübt gewesen und es sei bereits gemunkelt worden, dass Tesla aus den Maginificent 7 fliegen würde. Die Reaktion der Tesla-Aktie habe jedoch nicht lange auf sich warten lassen. Anfang letzter Woche habe der RSI-Indikator eine bullishe Divergenz ausgebildet und damit erste Anzeichen für eine Trendwende. geliefert Am vergangenen Donnerstag sei dann ein bullishes Cross des MACD-Indikators gefolgt. Daraufhin sei der Autotitel allein in der vergangenen Woche um rund fünf Prozent gestiegen.Doch in dieser Woche drehe sich das Blatt und die Tesla-Aktie müsse einen Teil der Gewinne der Vorwoche wieder abgeben. Sie drohe nun unter das Jahrestief bei 175,01 Dollar zu rutschen. Die nächste Unterstützung liege dann am Tief vom 15. Mai bei 164,55 Dollar.DER AKTIONÄR bleibt trotz des Gegenwinds für Tesla bullish gestimmt, so Philipp Schleu. (Analyse vom 13.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: