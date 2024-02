Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

167,28 EUR -3,92% (05.02.2024, 16:23)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

180,87 USD -3,74% (05.02.2024, 16:09)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit den Finanzkennziffern für das abgelaufene Quartal habe der US-Elektroautobauer die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt. Das erfolgsverwöhnte Tesla-Management und die Aktionäre müssten sich in den nächsten beiden Jahren auf schwächere Wachstumsraten einstellen. Und dennoch kaufe Cathie Wood die Tesla-Aktie weiter zu. Sei die Aktie nach dem Rücksetzer eine Spekulation wert?Allein im Monat Januar sei die Tesla-Aktie um 24,6% abgestürzt, inmitten enttäuschender Gewinne und der Sorge über die sinkende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Dies sei der stärkste monatliche Ausverkauf seit einem Rückgang von 36,7% im Dezember 2022 gewesen. Die Schwäche der Tesla-Aktie habe Fondsmanagerin Cathie Wood genutzt und für ihre ETFs ARK Innovation und ARK Net Generation im Januar insgesamt Papiere des Elektroautoherstellers im Wert von mehr als 150 Mio. USD eingesammelt.Wood sei seit langem bekennender Tesla-Fan. Ihre Prognose sei dementsprechend bullish. Bis 2027 gehe sie davon aus, dass die Tesla-Aktie Notierungen von 2.000 USD erreichen werde. Sportlich, keine Frage.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: