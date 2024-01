Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit den Finanzkennziffern für das abgelaufene Quartal habe Tesla die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt. Hinzu komme, dass sich sowohl das erfolgsverwöhnte Tesla-Management als auch die Aktionäre in den nächsten beiden Jahren auf schwächere Wachstumsraten einstellen müssten. Sei die Aktie nach dem Rücksetzer eine Spekulation wert?Die Messlatte liege hoch für Elon Musk. Ein ums andere Mal bei der Vorlage der Quartalszahlen. Trotz der Tatsache, dass Tesla die Erwartungen der Analysten zuletzt verfehlt habe, sei 2023 für Tesla ein erfolgreiches Jahr gewesen: Rekordverkäufe, das Model Y als meistverkauftes Auto weltweit und mit dem Cybertruck habe man ein neues Modell ausgerollt."Das alles in einem zunehmend kompetitiver werdenden Markt, in dem andere Hersteller wie VW dieses Jahr nicht so gut durchgekommen sind. Doch auch Tesla musste durch Preisnachlässe auf die starke chinesische Konkurrenz reagieren, was sich die Amerikaner dank ihrer hohen Profitmarge aber leisten konnten", habe Zukunftsforscher Mario Herger gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Wenig überraschend sei die Ankündigung für die Fertigung eines "Billig-Stromers" auf einer neuen Plattform gekommen. Produktionsstart sei 2025. "Damit können wir im Frühjahr oder Sommer dieses Jahr mit der Vorstellung des neuen Tesla Models rechnen, das bei einem Preis von 25.000 Dollar starten soll. Das braucht Tesla unbedingt, um die angepeilten 15 bis 20 Millionen Fahrzeug jährlich zu produzieren und abzusetzen und vor allem, um chinesischen Unternehmen preislich etwas entgegensetzen zu können. Damit wird Tesla noch einige hohe Ausgaben für den Bau von mehreren Fabriken haben", so Herger.Als weiteres kommendes Produkt könnte der Tesla Bot Optimus und die zu erwartenden Varianten interessant werden. "Nicht nur als Helferlein in der Fabrik, sondern auch als neue Mobilitätsform. So einen humanoiden Roboter kann ich dann Einkäufe erledigen lassen und er kann sich nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in Gebäuden bewegen. Das sind Dinge, die Investoren beobachten sollten. Mit dieser Berücksichtigung würde ich sagen, dass die Aktie gerade recht günstig ist", laute das Fazit von Zukunftsforscher Mario Herger.2024 sei eher als Übergangsjahr vor dem Produktionsstart des neuen Modells in der zweiten Jahreshälfte 2025 zu sehen. Auf der anderen Seite sei Tesla Vorreiter in Sachen Elektromobilität und weise trotz der hohen Preisnachlässe noch immer extrem hohe Margen im Vergleich zu vielen anderen Autobauern auf. Hinzu komme die Revolution im Bereich der Fahrzeugproduktion und Software, allen voran das Thema Künstliche Intelligenz. Mit Dojo, Teslas Supercomputer, könnte Full Self-Driving (FSD) auf einen neue Ebene gehoben werden. Hier müsse Tesla allerdings schnellstmöglich liefern. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link