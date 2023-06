Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla sei nicht zu stoppen. Am Freitag lege das Papier des Elektroautobauers vorbörslich fast 6% zu. Bleibe es bei den Kursgewinnen, wäre es der elfte positive Tag hintereinander. Für Rückenwind sorge u.a. eine Kooperation mit General Motors (GM). Wie weit könne es jetzt für Tesla gehen?Seit dem Verlaufstief von Ende April habe Tesla nun bereits 60% zugelegt. Das Plus seit Jahresanfang: 91%. Der NASDAQ 100 sei nur um 33% gestiegen. Nun sei Tesla an einem bemerkenswerten Widerstand (Bereich 250 USD) angekommen. Gelinge das Break, könnte es weitergehen bis in den Bereich 269 USD. Gelinge auch dieses Break, warte als Nächstes bei 283 USD ein horizontaler Widerstand. Danach wäre der Weg frei bis 315 USD.Angetrieben werde die Tesla-Aktie derzeit von mehreren Faktoren. Unter anderem würden sich die neuen Ausführungen von Model 3 und Model Y in den USA beim Kauf für die vollen Steuergutschriften von 7.500 USD im Rahmen des IRA qualifizieren. Außerdem gebe es Spekulationen über wirtschaftliche Stimulierungen seitens der Regierung in China. Neuester Boost für die Aktie: Tesla öffne sein Supercharger-Ladenetz für Elektroautos von General Motors. GM könnte so 400 Mio. USD sparen und für Tesla würden bestimmt nennenswerte Einnahmen herausspringen. Ein weiterer Grund für die Kursgewinne am Freitag: Wedbush habe das Kursziel von 215 auf 300 USD erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: