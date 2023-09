NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

274,39 USD -0,60% (15.09.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag sei es wieder mal soweit gewesen, die Investorin Cathie Wood habe zwei Transaktionen innerhalb des ARK-Innovation ETF getätigt. Dabei habe Wood Tesla-Aktien in einem Gegenwert von 14 Millionen Dollar verkauft und dafür den Anteil an einer Gaming-Aktie erhöht. Bei dem Unternehmen handele es sich um den amerikanischen Online-Spieleanbieter Roblox . Bereits Anfang September und nach Bekanntgabe schwächerer Unternehmenszahlen habe hier Wood für rund 22 Millionen Dollar in Roblox investiert.Tesla sei weiterhin mit Abstand eine der größten Positionen im ARK-Innovation ETF. Mehr als 10 Prozent mache Tesla im ETF aus. Bei der Transaktion dürfte es sich auf der einen Seite um Gewinnmitnahmen bei Tesla handeln, auf der anderen Seite dürfte es sich bei dem Roblox-Investment um eine Verbilligung des Einstandskurses handeln. Nach der Transaktion verringert sich der Tesla nur marginal, der Roblox-Anteil im ETF beträgt knapp 3 Prozent, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.Roblox zeige im Bereich der 26 US-Dollar-Marke eine gute Unterstützung. Hier sei es in der Vergangenheit oft zu einer Gegenbewegung in Richtung der 40 Dollar-Marke gekommen. Die Aktie sei nur für spekulative Anleger einen Blick wert. "Der Aktionär" bevorzuge im Gaming-Sektor unter anderem die Aktien von Microsoft, Electronic Arts und Capcom. (Analyse vom 18.09.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:256,65 EUR -0,25% (18.09.2023, 12:36)