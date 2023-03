NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

202,77 USD -1,43% (01.03.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.03.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Der Investorentag des Elektroautobauers heute könnte eine "Sell the News"-Reaktion hervorrufen, da nur wenige zusätzliche Informationen zu den Finanzzahlen und keine Details zum 25.000-USD-Modell der nächsten Generation bekannt gegeben worden seien, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Während die Umsetzung der "unglaublich ehrgeizigen" Wachstumsstrategie des US-Konzerns noch eine "erhebliche Frage" aufwerfe, habe der Investorentag gezeigt, warum Tesla auf dem Weg zur weltweiten Einführung von Elektro- und softwaredefinierten Fahrzeugen den älteren Automobilherstellern voraus sei. Eine der Enttäuschungen für die Anleger sei das Fehlen einer Fahrzeugvorstellung oder neuer Spezifikationen, die laut CEO Elon Musk zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden sollten.Die Analysten von Barclays bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "overweight"-Rating für die Tesla-Aktie mit einem Kursziel von 275 USD. (Analyse vom 02.03.2023)