Aus charttechnischer Sicht sei die Aktie damit über der wichtigen Marke von 198,92 Dollar geblieben. Der Weg sei jetzt bis zur wichtigen 200-Tage-Linie frei, die bei 229,00 Dollar verlaufe. Diese gilt als entscheidend für den weiteren Trend, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 20.02.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Tesla Semi sei erstmals 2017 mit großem Tamtam von Elon Musk angekündigt worden. Der Truck von Tesla sei eines der am längsten verzögerten Produkte in der Geschichte des Unternehmens gewesen. Jetzt solle sich das Blatt wenden. PepsiCo sei der erste Kunde, der einige der 100 vorbestellten Fahrzeuge erhalten habe."PepsiCo besitzt eine der größten privaten Flotten in Nordamerika und das ist einer der Gründe, warum wir uns mit Tesla zusammengetan haben", habe Mike O'Connell, Vice President of Supply Chain bei Pepsi, gesagt. "Wir haben die 15 in Modesto, die wir einführen und dann haben wir 21 in Sacramento."Zunächst nutze Pepsi die Lkw für die Auslieferung von Frito-Lay-Produkten von seinem Werk in Modesto, Kalifornien. Pepsi habe es abgelehnt, mitzuteilen, ob die Lastwagen im Vorfeld getestet worden seien, um festzustellen, ob sie die von Elon Musk versprochene volle Reichweite von 500 Meilen hätten."So wie es jetzt aussieht, wird der Cybertruck ab Sommer in größeren Stückzahlen produziert. Die Anlagen sind schon in Italien getestet worden und sollen nun in Austin angekommen sein und werden gerade installiert", sage Zukunftsforscher Mario Herger gegenüber dem "Aktionär".Die Tesla-Fans dürften auf den Newsflow in den nächsten Tagen gespannt sein. Spätestens am Investorentag am 1. März werde die weitere Richtung festgelegt werden.Zuletzt habe die Tesla-Aktie etwas unter Druck gestanden, nachdem der Elektroauto-Hersteller mehr als 360.000 Wagen habe zurückrufen müssen. Tesla müsse bei diesen mit der Testversion einer fortgeschrittenen Fahrassistenz-Software in den USA ein Online-Update durchführen, weil die Behörden eine erhöhte Unfall-Gefahr sähen. Der Elektroauto-Hersteller habe die offiziell als Rückrufaktion geführte Aktualisierung am Donnerstag bei der Verkehrssicherheits-Behörde NHTSA bekannt gegeben. Die NHTSA habe die Test-Version nach mehreren Zwischenfällen und Beschwerden untersucht.Anleger würden den Investorentag am 1. März beachten. Hier müsse Elon Musk weitere Pluspunkte sammeln und zeigen, wie er die Produktion seiner Elektroautos ausbauen wolle. Der Markt warte darüber hinaus auf weitere News zum Semi und zum Cybertruck.Charttechnisch sei die Korrektur am Freitag nur von kurzer Dauer gewesen. Die Aktie habe gut drei Prozent im Plus bei 208,31 Dollar geschlossen.