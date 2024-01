Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

180,68 EUR +2,53% (30.01.2024, 11:28)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

187,52 USD +2,33% (29.01.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit 1,85 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen habe Tesla sein Absatzziel für 2023 erreicht. Hinter den früher ausgerufenen Wachstumszielen von 50 Prozent sei der Autobauer damit allerdings einmal mehr zurückgeblieben. Doch Tesla arbeite daran, wieder in diese Zielregion zurückzukehren und nehme dafür ordentlich Geld in die Hand.Wie der E-Autopionier am Montag mitgeteilt habe, werde der Investitionsaufwand 2024 auf über zehn Milliarden Dollar anwachsen. In den beiden Jahren darauf sollten dieser Wert zwischen acht und zehn Milliarden Dollar liegen. 2023 hätten die Investitionen noch 8,9 Milliarden Dollar betragen. Der Investitionsbedarf werde durch den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gedeckt. Laut den von Bloomberg geführten Analysten werde dieser 2024 mit 15,8 Milliarden Dollar ausreichend hoch sein.Tesla dürfte die Rekordsumme an Investitionen für mehrere Projekte benötigen. Um den Output wieder stärker zu steigern, sollten die Gigafactories in Texas und Berlin ausgebaut werden, zudem arbeite der Konzern an einem neuen Einstiegsmodell. Dieses solle unter 25.000 Dollar kosten und in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf den Markt kommen. Ein großer Teil der Investitionen werde wohl in die Entwicklung des Stromers fließen, der bei seinem Roll-out für einen deutlichen Nachfrageschwung sorgen solle.Auch in den Aufbau des Supercharger-Netzwerks dürften große Summen fließen. 2024 würden auch zahlreiche konkurrierende Autobauer Zugriff auf das Ladenetzwerk des Autobauers erhalten, weshalb die Anzahl an Tesla-Ladesäulen deutlich ansteigen werde. Langfristig sollte sich der Konzern damit eine gute Einnahmequelle erschließen. Die restlichen Investitionen dürften in weitere spannende Projekte, wie etwa die neue 4680-Batteriezelle, KI-Projekte und das Hochfahren der Cybertruck- und Semi-Produktion fließen.Die Aktie ist derzeit keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Julian Weber. Charttechnisch könne jedoch auf eine Gegenbewegung gesetzt werden. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link