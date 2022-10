XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

248,75 EUR -2,70% (05.10.2022, 09:13)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

249,44 USD +2,90% (04.10.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.10.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Intraday-Rebound mit Fragezeichen - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat einen volatilen Start in den Oktober erlebt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach Veröffentlichung der Rekord-Auslieferungszahlen im dritten Quartal (die allerdings unter den Erwartungen der Analysten gelegen hätten) seien die Papiere am Montag um 8,6% abgesackt. Dabei seien die Kurse bereits zum Opening per Gap-Down unter das Juni-Hoch zurückgefallen und damit aus der zuvor kursbestimmenden Seitwärtsphase nach unten heraus. Am gestrigen Dienstag sei es zwar zu einem Rebound gekommen, das Tageshoch bei 257,50 USD und die zwischenzeitlichen Intraday-Gewinne von 6,2% hätten die Notierungen allerdings nicht verteidigen können. Zum Handelsende habe "nur" noch ein Plus von 2,9% auf 249,44 USD zu Buche gestanden.Ausblick: Mit dem Rückfall aus der fast zweimonatigen Seitwärtsphase habe die Tesla-Aktie gleichzeitig eine ganze Reihe von Unterstützungen unterboten.Das Long-Szenario: Um das Chartbild wieder aufzuhellen, müssten die Kurse zunächst die 100-Tage-Linie (263,63 USD) sowie das Juni-Hoch (264,18 USD) überbieten und das Abwärts-Gap vom Montag bei 265,25 USD vollständig schließen. Direkt im Anschluss sollte es idealerweise auch über die beiden Verlaufstiefs vom 6. und 1. September bei 265,74 USD und 266,15 USD gehen, womit die Notierungen in die vorherige Schiebezone zurückkehren würden. Im weiteren Verlauf würden dann die 200-Tage-Linie bei 290,05 USD und die runde 300er Marke zusammen mit dem 2021er Januar-Hoch bei 300,10 USD weitere Widerstände bilden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:248,30 EUR -0,58% (05.10.2022, 09:28)