Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

293,50 EUR -2,51% (13.09.2022, 16:04)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

295,35 EUR -1,45% (13.09.2022, 15:50)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

296,5222 USD -2,59% (13.09.2022, 15:50)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie sei in den letzten Tagen wieder zur Höchstform aufgelaufen. Nach dem Rückschlag im Juli habe es zuletzt News aus China gegeben. Der E-Mobility-Trendsetter denke sogar über eine eigene Lithiumhydroxid-Raffinerie nach.Im August seien die Auslieferungen in China um 74 Prozent auf 76.995 Einheiten im Vergleich zum Vorjahr geklettert, was nur knapp unter dem Rekordwert vom Juni liege. Lese sich gut, jedoch habe Tesla im Vorfeld ein Produktionsziel pro Monat von rund 100.000 Autos angestrebt.Zudem habe Tesla hat diese Woche mit der Auslieferung seines Elektro-SUV Model Y in Japan begonnen.Interessant seien auch die Neuigkeiten rund um die Gedankengänge von Elon Musk bezüglich dem Aufbau einer eigenen Lithiumhydroxid-Raffinerie gewesen. Kein Wunder also, dass die Tesla-Aktie im Zuge der Erholung an den Börsen extrem profitiert habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: