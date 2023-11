Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Indien, Mexiko und die Türkei: Eine Gemeinsamkeit der Länder sei, dass Tesla CEO Elon Musk dort mit dem Bau von Fabriken geliebäugelt oder diesen, im Fall von Mexiko, bereits bestätigt habe - auch wenn sich der Baubeginn dort auf unbestimmte Zeit verzögere. Doch nun komme es auch in Indien zu Bewegung. Die hiesige Regierung locke mit Anreizen.Bereits Ende Juli hätten Tesla-Manager mit indischen Regierungsvertretern über den Bau einer Gigafactory zur Produktion eines günstigen Einstiegs-Stromers verhandelt. Die Berichte über das Vorhaben hätten zuletzt allerdings verstummt und ein günstiges E-Auto solle nun im deutschen Werk in Grünheide gefertigt werden.Indien scheine jedoch nach wie vor interessiert daran zu sein, Werke internationaler Autobauer, insbesondere Teslas, hoch zuziehen. So habe am Montag mit Piyush Goyal ein hochrangiger, indischer Minister die Tesla-Fabrik im kalifornischen Fremont besucht. Der Regierungsvertreter habe bei einem Rundgang durch das Werk zwar nur die Beziehungen mit dem Autobauer gelobt und erklärt, das Unternehmen sei auf dem besten Weg, seine Komponentenimporte aus dem asiatischen Land zu verdoppeln.Mit der Sache vertraute Personen hätten gegenüber Bloomberg allerdings auch berichtet, dass die Regierung für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren günstigere Einfuhrzölle auf den Import von E-Autos in Erwägung ziehe. Voraussetzung sei, dass sich die Autobauer verpflichten würden, die Stromer später in Indien zu produzieren.Tesla biete sich in Indien - sollten die Bestimmungen so kommen - eine große Chance. Das würden wohl auch die Anleger so sehen. Die Aktie habe am Montag infolge der News starke 4,2 Prozent zugelegt und notiere am Dienstag vorbörslich ebenfalls über ein Prozent im Plus. Damit habe sich auch das Chartbild wieder aufgehellt, indem der GD200 bei 221,10 Dollar zurückerobert worden sei.Das Papier ist derzeit eine Halteposition, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link