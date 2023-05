Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

176,98 EUR +1,28% (23.05.2023, 16:14)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

189,40 USD +0,28% (23.05.2023, 15:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mitte April habe Reuters erstmals berichtet, dass Tesla das in Shanghai gefertigte Model Y in Kanada anbieten werde. "Der Aktionär" habe bereits erklärt, warum dieses Vorgehen Sinn ergeben würde. Rund einen Monat später würden sich die Berichte bestätigen, was unter anderem aus der Website des Autobauers hervorgehe.Dort würden seit Dienstag bestimmte Varianten des Model Y und Model 3 angeboten, die in der Gigafactory in Shanghai hergestellt worden seien. Das gehe aus den Fahrzeugidentifikationsnummern bei der Bestellung vor.Neben den bereits bekannten Vorteilen - der Verkaufspreis in Kanada sei bei gleichzeitig niedrigeren Produktionskosten höher und der Qualifikation für Subventionen - dürften auch andere Entscheidungen eine Rolle gespielt haben.Im Gegensatz zu den USA spiele der Produktionsort der Stromer in Kanada keine Rolle, um für Subventionen in Frage zu kommen. Die in den Werken in Kalifornien und Texas gefertigten Modelle könnten somit vermehrt in den Vereinigten Staaten verkauft werden. Dort würden strengere Vorschriften bezüglich des Fertigungsstandorts eines E-Autos herrschen, um für Steuergutschriften von 7.500 Dollar in Frage zu kommen.Tesla habe sich zu den Gerüchten zwar weiterhin nicht geäußert, aufgrund der Fahrzeugidentifikationsnummern sei das allerdings auch nicht nötig. Der Import aus China ergebe in vielfacher Hinsicht Sinn. Auf der anderen Seite würden die wachsende Konkurrenz und die aus diesem Grund mehrfach gewährten Preisnachlässe belasten.Für die Aktie spreche derzeit das Chartbild. Die 50- sowie die 100-Tage-Linie bei 171,14 Dollar seien geknackt worden. Das nächste Ziel laute 203.50 Dollar. Hier verlaufe die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie. (Analyse vom 23.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link