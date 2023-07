Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.07.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe zuletzt bei Analysten und Anlegern wieder fleißig Pluspunkte sammeln können. Die auslieferungszahlen hätten über den Erwartungen der Wall Street gelegen. Darüber hinaus hätten immer mehr Auto-Hersteller bekannt gegeben, das Ladenetzwerk von Tesla in den USA auch für ihre Stromer nutzen zu wollen. Die Aktie habe zuletzt den Rückwärtsgang eingelegt.Immer mehr Autohersteller würden auf das Ladenetz von Tesla zurückgreifen. Zuletzt habe der Premium-Hersteller Mercedes-Benz gemeldet, man wolle ab 2025 Teslas North American Charging Standard (NACS) in seine neuen Elektroautos einbauen. Zuvor hätten bereits Volkswagen sowie die US-Autobauer General Motors und Ford entsprechende Pläne angekündigt, das Ladenetz von Elektroauto-Pionier Tesla nutzen zu wollen. Was bedeute das für den Elektroauto-Pionier Tesla?Elon Musk habe mit seinem Team nicht nur erfolgreiche Elektroautos bauen, sondern ebenso Standards setzen wollen, was das Aufladen der Stromer angehe. Lange Zeit sei Tesla dafür belächelt.Darüber hinaus habe der Elektroauto-Pionier zuletzt auch noch sehr gute Auslieferungszahlen für das zweite Quartal gemeldet - was mache die Aktie daraus?"Voraussetzung ist dafür aber, dass zunächst sowohl das Gap-Closing als auch das Unterhandeln des Mittleren Bollinger-Bandes bei rund 263 Dollar erfolgen. Dann wäre der Weg frei bis hin zu besagten 237,40 Dollar. Auch die Markttechnik zeigt sich negativ. Der Trendfolgeindikator MACD deutet wie die kurz- bis mittelfristigen Oszillatoren (Momentum, Slow-Stochstik) auf eine anhaltende Schwächetendenz hin", ergänze Charttechnik-Experte Utschneider.Nach dem Run in den letzten Wochen habe zuletzt eine Korrektur eingesetzt. Die Bewertung sei nach wie vor sportlich. Eine Auszeit auf dem Weg nach oben sei dringend notwendig. Anleger behalten den Support bei 237,40 Dollar im Blick, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2023)Mit Material von dpa-AFX