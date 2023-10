Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach dem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht stünden die Zeichen am Freitag an der Wall Street auf Abschwung. Börsianer hätten zuvor auf Zeichen einer Abkühlung der Beschäftigungssituation in den USA gehofft, die die FED zum Umlenken in ihrer noch immer straffen Geldpolitik bewegen könnte. In der Gemengelage springe auch bei der Tesla-Aktie die Volatilität sprunghaft an.Aus technischer Sicht spitze sich die Lage bei der Tesla-Aktie immer weiter zu. Seit Jahresbeginn habe der Titel einen starken Aufwärtstrend etabliert, doch seit dem Jahreshoch bei knapp 300 USD sei vorerst die Luft raus gewesen. Aktuell pendele der Kurs in einer immer enger werdenden Range. Auf der Unterseite stütze die Unterstützung bei 234 USD sowie der GD200 an der 210-USD-Marke. Auf der Oberseite versperre der Widerstand bei 279 USD den Weg. Es sei allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit nur eine Frage der Zeit, bis es zum Ausbruch komme. Aktuell stünden die Chancen für einen Break-out Richtung Norden gut. Anleger müssten jedoch die hohen Schwankungen aushalten, die auch in den kommenden Tagen wahrscheinlich seien.Bei der Tesla-Aktie werde es vorerst bei hohen Kursausschlägen in beiden Richtungen bleiben. Der Fokus liege nun auf den Finanzergebnissen, die am 18. Oktober bekannt gegeben würden. Anleger sollten darüber hinaus Updates zum Cybertruck und der Full Self-Driving-Technologie (FSD) erwarten, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: