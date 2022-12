Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Autobauer habe für den Betrieb einer Recyclinganlage auf dem Werksgelände in Grünheide nachträglich eine Genehmigung beantragt. Der Sprecher des Landesamtes für Umwelt, Thomas Frey, habe am Freitag mitgeteilt, die Prüfung dafür werde sich bis in das kommende Jahr hinziehen. Zuvor habe der RBB darüber berichtet.Im September habe Tesla auf Anweisung der Behörde eine Lagerfläche für Abfälle auf seinem Gelände stilllegen müssen. Grund seien Änderungen gewesen, die Tesla vorgenommen habe, etwa den Betrieb einer Abfallbehandlung, ohne dass es laut Ministerium eine Genehmigung dafür gegeben habe. Im September hätten auf der Abfall-Lagerfläche bei Tesla auch Papier und Holzmaterial gebrannt.Erlaubt gewesen sei auf dem Gelände bislang eine temporäre Lagerfläche von 5.000 Quadratmetern zur Lagerung von ungefährlichen Abfällen, wie es aus dem Umweltministerium geheißen habe. Zu den Inhalten des am Mittwoch eingegangenen Genehmigungsantrages habe sich der Sprecher des Landesumweltamtes am Freitag nicht äußern wollen.Bei Tesla sollten Anleger zunächst einmal abwarten, bis sich eine Kursberuhigung sowie eine positive Trendwende abzeichne. Langfristig bleibe das Papier allerdings ganz klar interessant. Auf die Watchlist setzen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: