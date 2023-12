Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

231,10 EUR -0,11% (22.12.2023, 09:22)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

254,50 USD +2,98% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Tesla habe am Donnerstag wieder zulegen können. Mit einem Plus von fast drei Prozent auf 254,50 Dollar habe sie zu den 13 besten Werten des Tages im NASDAQ 100 gehört. Sie habe davon profitiert, dass die USA einem Bericht des "Wall Street Journals" (WSJ) zufolge wohl höhere Zölle auf chinesische Waren, darunter Elektroautos erwägen würden.Ziel sei eine stärkere Unabhängigkeit von chinesischen Lieferketten bei sauberer Energie sowie die Abschirmung der eigenen Industrie gegen billigere chinesische Konkurrenz, so das WSJ unter Berufung auf nicht näher benannte Personen. Beamte der Regierung des US-Präsidenten Joe Biden hätten Zölle aus der Trump-Ära auf Waren im Wert von rund 300 Milliarden Dollar weitgehend in Kraft gelassen. Nun werde eine Erhöhung diskutiert. Dabei solle die Überprüfung zu Anfang des neuen Jahres abgeschlossen werden.Chinesische Elektrofahrzeuge würden derzeit mit 25 Prozent besteuert, was die Zahl der in die USA exportierten Autos begrenzt habe. Der Hersteller BYD etwa, der dabei sei, den US-Produzenten Tesla als weltgrößten E-Autohersteller zu überholen, verkaufe seine Wagen daher nicht in den USA.Tesla wolle derweil beim geplanten Ausbau seiner Fabrik in Deutschland weiter aufs Gaspedal drücken. "Wir hoffen, dass im ersten Quartal die Genehmigung für den ersten Teilantrag erteilt wird", habe der Werksleiter von Tesla in Grünheide, André Thierig, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Die erste Teilgenehmigung für den Ausbau wird für uns ein Meilenstein sein. Sie umfasst eine Betrachtung der Umweltauswirkungen eines weiteren Ausbaus."Die Aktie von Tesla habe sich seit ihrem Tief Ende Oktober bei 191,25 Dollar wieder gut nach oben gearbeitet. Zuletzt habe auch die 90-Tage-Linie zurückerobert werden können. Nun gelte es, das Septemberhoch bei knapp 280 Dollar in Angriff zu nehmen. Das bisherige Jahreshoch sei im Juli bei 299,29 Dollar markiert worden. Das Papier sei nach wie vor sportlich bewertet, das Unternehmen aber weiter stark positioniert.Investierte Anleger bleiben dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link