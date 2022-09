XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nachdem Tesla zuletzt ein ums andere Mal seinen charttechnischen Signalen gerecht worden sei, kristallisiere sich schon wieder das nächste hochinteressante Muster heraus. Sei die Aktie eine Wette wert?In der seit Mitte Juni intakten übergeordneten Aufwärtstendenz könnte die Aktie bald an eine immens wichtige charttechnische Marke anklopfen."Diese verläuft punktgenau bei 314,73 US-Dollar. Warum ist dieses Niveau nun so immens wichtig? Zum einen resultiert es aus dem Opening-Gap vom 25.10.2021 und danach als bestätigende Supportlinie. Zum anderen waren genau diese 314,73 US-Dollar zuletzt ein nicht zu knackender Doppel-Widerstand. Nachdem aber nun am vergangenen Freitag die 200-Tage-Linie wieder zurückerobert wurde, sind die 314,73 die nächste gewichtige Hürde. Der Trendfolge-Indikator MACD generiert zur Stunde ein Kaufsignal. Damit wird zumindest die aktuelle übergeordnete Aufwärtsbewegung bestätigt. Allerdings nähert sich parallel dazu die Slow-Stochastik dem überkauften Bereich. Dies könnte dazu führen, dass sich der Tesla-Chart an der 314,73 zunächst etwas schwer tun könnte. Zudem verheißt die Fibonacci-Projektion bei 311,73 US-Dollar ebenfalls "Gegenwind". Der Fokus gilt daher in den nächsten Tagen primär der Drei-Dollar-Bandbreite zwischen 314,73 und 311,73 US-Dollar. Sollte dort ein massiver Abprall erfolgen, dann käme der 38-Tage-Linie bei 288,22 US-Dollar wieder Bedeutung zu", so Charttechnik-Spezialist Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:308,35 EUR -0,27% (21.09.2022, 09:09)