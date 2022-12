Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anfang letzter Woche seien es noch Gerüchte gewesen, die ein Sprecher des Unternehmens dementiert hab. Nun scheinen sich diese jedoch zu bewahrheiten: Tesla wird die Produktionskapazität in seiner chinesischen Gigafactory in Shanghai nicht komplett ausschöpfen, Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Was bedeute das für die Aktie?Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichte, werde Tesla die Produktion in China kürzen. Hinzu komme: In den letzten drei Wochen des Jahres sollten insgesamt 20.000 des Model Y produziert werden. Im November habe das Unternehmen wöchentlich 13.000 Einheiten des Tesla-SUVs produziert. Vom 25. Dezember bis zum 1. Januar werde die Produktion des Model Y vorübergehend eingestellt.Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe darüber hinaus berichtet, dass zum chinesischen Neujahr Ende Januar die Produktion des Model 3 ebenfalls vorübergehend eingestellt werden könnte.Vieles deute daraufhin, dass Tesla die Nachfrage zuletzt überschätzt habe. Ein Einstieg drängt sich auch aufgrund der immer noch sportlichen Bewertung, die Marktkapitalisierung beträgt knapp 600 Milliarden Dollar bei einem für 2023 geschätzten Umsatz von 116 Milliarden Dollar, vorerst nicht auf, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 12.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: