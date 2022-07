Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

701,00 EUR +0,53% (13.07.2022, 11:41)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

701,00 EUR +0,21% (13.07.2022, 11:27)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

699,21 USD -0,54% (12.07.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Großer Bruch zwischen Ex-Präsident Donald Trump und Tesla-Chef Elon Musk. Die pragmatische Beziehung zwischen den beiden sei spätestens seit dem Ausstieg aus der Twitter-Übernahme Geschichte.Das lasse sich wohl nicht kitten: Donald Trump habe auf seiner eigenen Plattform Elon Musk vorgeworfen, er hätte "sich auf die Knie geworfen und gebettelt", hätte er es von ihm verlangt. Der Tesla-Chef sei einst ins White House gekommen und habe nach Hilfe für viele seiner staatlich geförderten Projekte gefragt. "Ob seine Elektroautos, die nicht weit genug fahren, seine fahrerlosen Autos, die crashen oder Raketen, die ins nirgendwo fliegen" - ohne die Förderung dieser wäre er "wertlos".Die überzogene Kritik von Trump zeige, dass Musk einen wunden Punkt getroffen habe mit seinen jüngsten Aussagen, der Politiker solle seinen "Hut nehmen und in den Sonnenuntergang reiten", weil er "zu alt" sei. Dabei habe der Elektroauto-Pionier dieses Jahr zunächst angekündigt, nicht mehr die Demokraten zu wählen und mit den Republikanern geliebäugelt. Trump verrate nun sogar, Musk habe einst gesagt, er sei "großer Trump-Fan und Republikaner", was Musk mittlerweile aber abstreite.Die große Gemeinsamkeit der beiden sei das Eintreten für offene, freie Rede gewesen. Der Tech-Milliardär habe der FT gesagt, Trump zu verbannen, sei "moralisch falsch und einfach nur dumm" gewesen. Mit dem Rückzug von dem Angebot für Twitter sei die pragmatische "Beziehung" nun offenbar zerbrochen. Trump wünsche Musk jetzt "Spaß" im Streit mit Twitter und verweise noch einmal auf die "vielen Konkurrenten für Elektroautos!", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.07.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: