Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer Tesla habe in Deutschland die Hälfte seines ersten Produktionsziels erreicht. Im Werk in Grünheide bei Berlin würden nun 5.000 Autos pro Woche hergestellt, habe Tesla am Samstagabend bei Twitter mitgeteilt. Das entspreche hochgerechnet etwa 250.000 Fahrzeugen pro Jahr.In der ersten Ausbaustufe wolle das Unternehmen 500.000 Autos im Jahr vom Band rollen lassen, also etwa 10.000 pro Woche.Tesla stelle seit rund einem Jahr in Grünheide Elektroautos her. Zuletzt seien es rund 4.000 Autos pro Woche gewesen. In der Fabrik würden rund 10.000 Beschäftigte arbeiten. Nach der ersten Ausbaustufe wolle Tesla das Werk vergrößern und dann eine Million Autos produzieren - der Zeitplan dafür sei offen.Der erste Antrag auf Teilgenehmigung beim Brandenburger Landesamt für Umwelt sei gestellt. Umweltschützer hätten Bedenken gegen den Ausbau gehabt, ein Teil des Geländes liege im Wasserschutzgebiet. Das Unternehmen benötige für den Ausbau nach eigenen Angaben kein zusätzliches Wasser, weil es das Abwasser aufbereiten wolle.Die Aktie von Tesla habe zuletzt nach der jüngsten Konsolidierung wieder den Weg nach oben einschlagen können. Derzeit kämpfe das Papier mit der 38-Tage-Linie. Ein klares Kaufsignal würde aber erst der Sprung über die 200-Tage-Linie sowie das Februarhoch bei 217,65 Dollar bringen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link