Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

182,00 EUR +0,26% (14.02.2023, 09:31)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

194,64 USD -1,14% (13.02.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz des Rücksetzers am Freitag habe die Tesla-Aktie ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Gehe es nach Adam Jonas von Morgan Stanley, so habe das Papier seine Tiefs gesehen. Der Analyst sei der Meinung, dass die Anleger ihre Chance verpasst hätten, Tesla-Aktien günstig zu kaufen.Jonas habe angemerkt, dass die Aktien jetzt zum 38Fachen des Unternehmenswertes/EBITDA gehandelt würden. Vor nicht allzu langer Zeit seien die Aktien noch mit einem Kurs-Gewinn-Multiplikator von 20 bewertet worden, basierend auf den Gewinnschätzungen für 2025."Der Anstieg der Marktkapitalisierung um mehr als 350 Milliarden Dollar in diesem Jahr hat das Bewertungsfenster für Tesla noch schneller geschlossen, als es sich geöffnet hat", habe Jonas in seiner neuesten Studie geschrieben.Der Analyst von Morgan Stanley blicke jetzt mit Spannung auf den Investorentag von Tesla, der am 1. März stattfinden werde. "Eine weitere Aufwärtsbewegung von hier aus wird einen besonderen Newsflow am Investorentag erfordern", so Jonas. Sein Kursziel laute 220 Dollar.Tesla habe zuletzt den Preiskampf in der E-Mobility-Szene eröffnet. Was die Margen angehe, so sollte Tesla aufgrund seiner Kostenstruktur die Phase des Preisverfalls weitaus besser meistern als die Konkurrenz und sogar noch Marktanteile hinzugewinnen. Denn: In China und auch in den USA seien die Bestellungen in den letzten Wochen rapide in die Höhe gegangen.Aus charttechnischer Sicht jedenfalls sei die Aktie nach dem kleinen Rücksetzer wieder unter die wichtige Marke von 198,92 Dollar gefallen. Diese gelte es so schnell wie möglich zurück zu erobern. Nach oben wartet bei 229 Dollar die wichtige 200-Tage-Linie, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 14.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link