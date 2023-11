Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla wolle in seinem Werk in der Nähe von Berlin ein neues günstiges Elektroauto zum Preis von 25.000 Euro produzieren. CEO Elon Musk habe den Plan vor wenigen Tagen bei einem Besuch der Tesla-Fabrik in Grünheide angekündigt. Dabei habe Musk jedoch nicht bekannt gegeben, wann die Produktion des neuen Billig-Stromers starten solle. Grundsätzlich sei es ein Schritt in die richtige Richtung. Mit einem günstigen Modell werde Tesla die Absatzzahlen weiter in die Höhe schrauben. Und dennoch sehe Analyst Michael Tyndall von der HSBC derzeit mehr Risiken als Chancen für die Aktie.Für Tesla sei es ein Schritt in die richtige Richtung. Derzeit würden nur sieben Modelle zum Portfolio zählen. Für die wenigen Modelle werde Tesla immer wieder kritisiert. Auf der anderen Seite sei es beeindruckend, wie groß das Interesse und die Käuferschicht von Tesla sei und das obwohl der Elektroauto-Pionier an sich nur zwei gängige Modelle im Schaufenster habe: Das Model 3 und das Model Y. Zum Portfolio würden auch die Limousine S, der Roadster und der SUV, das Model X gehören. Beide seien aber in der Verkaufsstatistik zu vernachlässigen. Im letzten Quartal seien die beiden Modell nur auf 3,6 Prozent der gesamten Verkäufe von 435.059 Autos gekommen.Vor dem Roll-out stehe der Cybertruck. Vom Tesla-Semi seien bereits einige Modelle an die Kunden übergeben worden. Jetzt solle ein günstiger Stromer für den Massenmarkt folgen. Ein wichtiger Schritt, um die Absatzzahlen weiter anzukurbeln. 2023 wolle der Tesla-CEO 1,8 Millionen Stromer verkaufen. Das langfristige Ziel lasse er nach wie vor unangetastet. 2030 wolle Tesla 20 Millionen Autos absetzen. Das wären mehr als Volkswagen und Toyota zusammen.Nicht ganz so euphorisch habe sich zuletzt die britische Investmentbank HSBC geäußert. Analyst Michael Tyndall habe Tesla mit "reduce" und einem Kursziel von 146 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Tyndall mache sich vor allem Sorgen um den Zeitplan zu den Auslieferungen von Elektroautos. Die Ambitionen des E-Autobauers für 2030 seien hervorragend, habe er geschrieben und auch die Erfolgsgeschichte gelobt. Er sei allerdings vorsichtig, da es viel Unsicherheit rund um das Timing und die Kommerzialisierung der "verschiedenen Ideen" gebe. Vorstandschef Elon Musk sei zudem zwar einerseits ein "Vermögenswert", andererseits aber auch ein Risiko.Tesla sei Vorreiter in Sachen Elektromobilität und weise trotz der hohen Preisnachlässe noch immer extrem hohe Margen auf. Gespannt dürften Anleger auf die Weiterentwicklung der FSD-Software mithilfe der KI sein. Anleger würden noch in diesem Jahr auf News bezüglich der FSD-Technologie hoffen. Was die Bewertung angehe, so komme Tesla auch nach dem letzten Rücksetzer noch immer auf ein überaus sportliches KUV von 5,3 und ein KGV von 62. Eine Unterstützung liegt im Bereich von 211,23 Dollar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 13.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link