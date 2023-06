Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

210,55 EUR +1,67% (07.06.2023, 18:52)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

224,85 USD +1,60% (07.06.2023, 18:37)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie setze auch am Mittwoch ihren beachtlichen Höhenflug fort. Optimistisch würden Anleger wohl einerseits Daten zum chinesischen Automarkt stimmen. Aber auch Neuigkeiten der US-Website des Elektroautobauers dürften ihren Teil dazu beitragen.Wie der Homepage von Tesla zu entnehmen sei, würden sich die neuen Ausführungen von Model 3 und Model Y in den USA beim Kauf für die vollen Steuergutschriften von 7.500 USA im Rahmen des IRA qualifizieren. Zuvor hätten die Subventionen für einige Ausführungen bei nur 3.750 USD gelegen.Ebenfalls gut ankommen dürften Nachrichten aus China, wonach der Automarkt dort weiter kräftig anziehe. Wie aus Daten der China Passenger Car Association hervorgehe, sei der Absatz im Mai gegenüber zum Vorjahr um 30% auf 1,76 Mio. Fahrzeuge gestiegen. Gegenüber dem April liege das Plus bei 8%. Noch besser sehe die Entwicklung bei den New Energy Vehicles (Plug-in-Hybride und reine Stromer) aus. Die 557.000 Auslieferungen hätten einem Anstieg zum Vorjahr um mehr als die Hälfte entsprochen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: