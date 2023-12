NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Guggenheim Securities:Ronald Jewsikow, Analyst von Guggenheim Securities, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unverändert mit "sell" ein, erhöht aber das Kursziel von 125 USD auf 132 USD.Jewsikow aktualisiere die Zahlen, um die neuesten Auslieferungstrends und die Preisgestaltung widerzuspiegeln, und stelle fest, dass die Auslieferungen für das vierte Quartal im Einklang mit der Prognose von 1,8 Mio. Einheiten stünden, angeführt von starken Trends in China, einem starken November in Europa und einer anhaltenden Schwäche in den USA. Ein großer Teil der Gespräche von Guggenheim mit den Anlegern habe sich um Teslas Wachstumspfad gedreht, nicht nur im Jahr 2024, sondern 2025, was eine herausfordernde Erzählung für eine Aktie sei, die mit dem 77-fachen/59-fachen der EPS-Schätzungen des Researchhauses für 2024/2025 gehandelt werde.Ronald Jewsikow, Analyst von Guggenheim Securities, stuft die Tesla-Aktie weiterhin mit dem Rating "sell" ein. (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:236,85 EUR +1,81% (18.12.2023, 16:20)