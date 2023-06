Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

239,35 EUR -4,87% (21.06.2023, 21:10)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

264,04 USD -3,79% (21.06.2023, 20:55)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Papiere würden zu Wochenmitte abtauchen. Zuvor habe sich die Marktkapitalisierung des Elektroautoherstellers infolge einer 80-Prozent-Rally wieder der Schwelle von einer Billion US-Dollar angenähert. Trotz guter Nachrichten aus Fernost gehe es nun südwärts. Der Grund für den 5-Prozent-Rutsch liege auf der Hand.Zuletzt hätten noch etwa 150 Milliarden Dollar gefehlt. Dann hätte Tesla die Schwelle von einer Billion Dollar überschritten. Wie zuvor Amazon, Alphabet, Apple und NVIDIA. Doch heute der Rückschlag. Die Aktie des Elektroautoherstellers tauche ab. Teilweise würden die Aktien von Tesla an diesem Mittwoch fünf Prozent günstiger gehandelt als noch am Vortag. Dabei habe es vor Öffnung der Handelsplätze in den USA noch gut ausgesehen, habe die Aktie zulegen können. Auch getrieben von guten Nachrichten aus Fernost. Dort habe die chinesische Regierung ein neues Förderprogramm für den Verkauf von Elektrofahrzeugen aufgelegt.Der Grund für die Kursverluste am Mittwoch habe keinen tieferen Grund. Vielmehr seien sie darauf zurückzuführen, dass Anleger nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate - seit Ende April betrage das Plus über 80 Prozent, seit Januar sind es sogar 170 Prozent - schlicht und einfach auch vor dem Hintergrund der Aussagen von FED-Chef Jerome Powell ein paar Gewinne vom Tisch nähmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: