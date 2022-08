Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

911,90 EUR +0,90% (05.08.2022, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

912,20 EUR +1,64% (05.08.2022, 09:15)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

925,90 USD +0,40% (04.08.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Teslas Aktionäre hätten dem zweiten Aktiensplit des US-Elektroautobauers innerhalb von rund zwei Jahren zugestimmt. Bei der Aktion solle jede bestehende Aktie in drei neue umgewandelt werden. Damit würden die Anteilscheine günstiger und zugänglicher für Kleinanleger. Tesla habe den Plan im März angekündigt.Im Juni habe Tesla mitgeteilt, dass der Split im Verhältnis 3 für 1 durchgeführt werden solle. Bei der Hauptversammlung hätten die Aktionäre nun grünes Licht gegeben. Wann genau der Split erfolgen solle, sei zunächst offen geblieben.Aktiensplits würden eigentlich nichts am Börsenwert eines Unternehmens ändern, doch der Preis pro Anteilschein sinke dadurch. Die Papiere könnten so besonders für Kleinanleger attraktiver werden, auch wenn viele Broker inzwischen ohnehin schon anbieten würden, Aktien anteilig zu kaufen. Dennoch erfreue sich die Maßnahme großer Beliebtheit bei Unternehmen: Dieses Jahr hätten auch andere große US-Konzerne wie die Google-Mutter Alphabet oder Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) schon Aktiensplits angekündigt. Der letzte Tesla-Aktiensplit habe im August 2021 stattgefunden.Die Aktie von Tesla habe in den vergangenen Wochen wieder deutlich zulegen und zuletzt auch die 200-Tage-Linie zurückerobern können. "Die 200-Tage-Linie stellte die nächste Hürde zur nächsten wichtigen Fibonacci-Linie bei 953 Dollar dar", so Charttechnik-Spezialist Martin Utschneider von DONNER & REUSCHEL. "Der Trendfolge-Indikator MACD selbst befindet sich im Aufwärtsmodus. Die Slow-Stochastik ist trotz der jüngsten Entwicklung noch nicht im überverkauften Bereich angekommen", ergänze Utschneider.Die Aktie von Tesla bleibt aussichtsreich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 05.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link