Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

252,40 EUR -2,87% (20.07.2023, 11:22)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

291,26 USD -0,71% (19.07.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllt. Der Umsatz im zweiten Quartal habe bei 24,9 Mrd. USD gelegen - plus 49%. Durch die vorherigen Preissenkungen habe der Elektroauto-Pionier jedoch Abstriche beim Gewinn machen müssen. Hier sei der US-Konzern lediglich auf ein Plus von 20% auf 2,7 Mrd. USD gekommen."Die Ergebnisse von Tesla im ersten Halbjahr 2023 (H1, 2023) waren zu erwarten. Die Fahrzeugauslieferungen sind im Q2 auf 466.000 Fahrzeuge gestiegen - ein Plus von 10 Prozent gegenüber Q1. Gegenüber dem Q3,2022 ist die Volumensteigerung gar 35 Prozent. Erkauft wurde die Volumensteigerung durch eine deutliche Verschlechterung der Preise und damit der Marge", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut. "Betrug der Umsatz pro verkauftem Tesla, also der Durchschnitts Preis im Q2,2022 noch 57.331 USD ist er kontinuierlich bis Q2,2023 auf 45.626 USD abgesackt", ergänze Dudenhöffer.Firmenchef Elon Musk habe erneut betont, dass er für Wachstum auch einen Rückgang der Profitabilität in Kauf nehmen würde. Er sehe Tesla gewappnet, die Produktionskosten durch mehr Effizienz zu senken. Eine Frage in der Branche sei, ob andere Hersteller bei ihren Elektromodellen mit Preissenkungen mitziehen müssten, um Kunden zu gewinnen.Tesla habe zuletzt bei Analysten und Anlegern fleißig Pluspunkte sammeln, jedoch die hohen Erwartungen an die Finanzkennzahlen für das zweite Quartal nicht erfüllen können. Großes Problem bleibe die Entwicklung der Marge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: