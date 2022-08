XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.08.2022/ac/a/n)



Tesla werde den Preis für sein Fahrerassistenzsystem erhöhen. Wie Elon Musk am Sonntag angekündigt habe, solle das FSD (Full Self-Driving) im nächsten Monat um 25 Prozent von 12.000 auf 15.000 Dollar steigen."Nach der breiten Veröffentlichung von FSD Beta 10.69.2 wird der Preis von FSD in Nordamerika am 5. September auf 15.000 Dollar steigen", so Tesla-Chef Elon Musk. in einem Tweet. Der Chef des Elektroautobauers habe hinzugefügt, dass die neueste Version der Software bereits von einigen Tesla-Besitzern getestet worden sei. Die Version 10.69.2 solle in den kommenden Wochen auf breiter Basis veröffentlicht werden. "Diese ist ein großer Schritt nach vorn", so der Tesla-Chef. Mit FSD stehe und falle der Erfolg von Tesla. Ziel von Elon Musk sei es, eine Robotaxi-Flotte auf die Straßen zu schicken."Jedes dieser Autos soll laut dem zweiten Masterplan von Elon Musk in der Robotaxi-Flotte mitfahren und Geld für die Besitzer erwirtschaften können. Und damit wird für Fahrer, die sich für ein Elektroauto entscheiden müssen, ein beinahe unwiderstehliches Argument für Tesla werden. Tesla schafft damit eine Nachfrage, die das übersteigen wird, was wir heute kennen", habe Zukunftsforscher Mario Herger gegenüber dem "Aktionär" gesagt.