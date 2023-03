Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

194,34 EUR -0,13% (01.03.2023, 09:17)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

205,71 USD -0,92% (28.02.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe sich am Dienstag unentschlossen präsentiert. Zeitweise notiert habe das Papier des US-Elektroautobauers im Plus notiert, am Ende sei es allerdings mit einem Minus von 0,9% auf 205,71 USD aus dem Handel gegangen. Im Blick seien eine Sammelklage sowie ein geplantes neues Werk in Mexiko gestanden. Mit großer Spannung wird werde Investor Day am heutigen Mittwoch erwartet.Ein Tesla-Aktionär wolle mit einer Sammelklage in den USA Wiedergutmachung für Kursverluste nach Unfällen und Problemen mit dem Fahrassistenzsystem "Autopilot" erreichen. In der am Montag in Kalifornien eingereichten Klageschrift werde Tesla, Firmenchef Elon Musk und anderen Top-Managern vorgeworfen, die Fähigkeiten der Technik mit falschen und irreführenden Angaben übertrieben dargestellt zu haben.Die Klage liste mehrere Tage auf, an denen der Kurs der Tesla-Aktie deutlich gefallen sei - nachdem Unfälle oder Ermittlungen von US-Behörden zum "Autopilot"-System bekannt geworden seien. Die Vorwürfe würden sich auch auf Musks wiederholte Ankündigungen in den vergangenen Jahren fokussieren, Tesla-Autos würden sich schon bald komplett selbst steuern können.Derweil wolle der US-Elektroautobauer im Norden von Mexiko ein neues Werk errichten. Das habe der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Dienstag nach einem Videogespräch mit Tesla-Chef Elon Musk am Vortag angekündigt. Das Unternehmen werde bald die Details bekanntgeben. Als Standort sei Monterrey im Bundesstaat Nuevo León vorgesehen, wie López Obrador gesagt habe.Die Tesla-Aktie habe sich seit dem Jahresanfang deutlich erholen können. Nun notiere sie knapp unter der 200-Tage-Linie. Könne der US-Konzern auf dem heutigen Investor Day überzeugen, könnte dem Papier schon bald der Ausbruch gelangen. Anleger könnten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: