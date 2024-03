Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie notiere am frühen Nachmittag rund drei Prozent über ihrem Vortagsschlusskurs und distanziere sich damit weiter von ihrem jüngsten Jahrestief. Grund für den Kurssprung seien gleich zwei positive News. Neben anhaltendem Interesse seitens der italienischen Regierung habe Elon Musk jüngst eine kostenlose Testphase für Kunden angekündigt.Laut der italienischen Zeitung Il Sole 24 Ore hätten Beamte des italienischen Wirtschaftsministeriums den amerikanischen EV-Hersteller bezüglich der möglichen Produktion von Elektro-Lkw kontaktiert. Bereits vor rund einem Monat sei bekannt geworden, dass Italien mit Tesla, aber auch anderen Herstellern, Gespräche über die Produktion von EVs geführt habe. Sollte ein Deal mit dem Musk-Konzern zustande kommen, könnte das für eine zusätzliche regelmäßige Nachfrage führen und den zuletzt so schwachen Kurs wiederbeleben.Zudem habe Tesla-Chef Elon Musk mitgeteilt, dass Teslas Fahrerassistenztechnologie namens Full Self-Driving Kunden als kostenlose einmonatige Testversion angeboten werde, was der Aktie am Dienstag zusätzlichen Auftrieb verleihe.Aus charttechnischer Sicht bleibe das Papier trotz der guten News weiterhin angeschlagen. Erst ein Ausbruch über die 50-Tage-Linie, die derzeit bei 189,71 Dollar verlaufe, und das damit einhergehende Kaufsignal würde das Bild aufhellen. Bis dahin dürften die Bären vorerst am Drücker bleiben.Anleger sollten beim EV-Hersteller deshalb nach wie vor an der Seitenlinie bleiben und abwarten, bis das charttechnische Bild wieder besser aussehe. Ein Einstieg bietet sich derzeit noch nicht an, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: