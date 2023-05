Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.05.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) weiterhin zu kaufen.Inmitten des weltweiten Halbleitermangels sei Tesla einen recht unkonventionellen Weg gegangen. Als man nicht in der Lage war, die benötigten Computerchips zu beschaffen, nahm das Unternehmen die vorhandenen Chips und modifizierte die Software, mit der sie betrieben wurden, kurzerhand nach eigenem Belieben, so die Analysten der RBI.Im Gegensatz zu Tesla sei es den etablierten Automobilherstellern unmöglich gewesen, das Gleiche zu tun, da sie für ihre Software immer auf externe Zulieferer angewiesen seien. Die Produktion neuer Tesla-Modelle habe zu dieser Zeit ungebremst weitergehen und Wartezeiten signifikant reduziert werden können. Auch in Zukunft werde die emanzipierte Lieferkette ein wichtiges Asset bleiben.Der Gesamtumsatz des US-Elektroautobauers Tesla sei im ersten Quartal 2023 um 24% gegenüber dem Vorjahresquartal auf USD 23,3 Mrd. gestiegen. Der vierteljährliche Nettogewinn des Unternehmens habe sich auf USD 2,5 Mrd. belaufen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute das einen Rückgang von 24%. Auch die Konsensschätzungen seien damit deutlich verfehlt worden.Ein Glanzpunkt von Tesla, die hohen erzielbaren Margen, habe zuletzt ein wenig an Strahlkraft verloren. Durch Preissenkungen wolle das Unternehmen nämlich seine Position als Kostenführer im Markt stärken. Dieses Jahr seien die Preise diverser Modelle des Elektroauto-Herstellers bereits mehrmals reduziert worden. In der Folge sei die operative Marge gesunken. Während diese im Vorjahr noch 19,2% betragen habe, seien es im ersten Quartal 2023 nur noch 11,4% gewesen. Damit bewege man sich kaum mehr über der deutschen Konkurrenz im Premium-Segment.Durch eine erhöhte Effizienz in den neuen Produktionsstätten und geringere Logistikkosten erhoffe sich Tesla aber immerhin weitere Kostensenkungen bei der Produktion der Fahrzeuge. Der Fokus liege dabei auf einer raschen Steigerung der Produktion. Das Unternehmen bleibe bei seiner Prognose vom Januar und wolle im Jahr 2023 etwa 1,8 Mio. Fahrzeuge produzieren. WKN 766403 ), BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) und Mercedes-Benz ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) sei unaufhaltsam stark steigend. Zudem sei auf der Shanghai Motor Show im April 2023, auf der Tesla diesmal nicht vertreten gewesen sei, der immense Aufholprozess der chinesischen Mitbewerber nicht zu übersehen gewesen. Diese könnten den Markt für E-Mobilität - nicht zuletzt auch aufgrund großzügiger Förderungen, günstigen Fertigungskosten und einer starken Position in Sachen Batterien - in China und weltweit neu aufmischen.Die Tesla-Aktie könne getrost als High-Beta Aktie bezeichnet werden. Das Beta einer Aktie gebe die Sensitivität gegenüber allgemeinen Marktbewegungen an. Werte im Bereich von 1 würden implizieren, dass sich die Aktie mehr oder weniger im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt bewege. Auf die letzten zwei Jahre weise Tesla ein Beta von 1,68 auf. Sprich: Steige der Gesamtmarkt um 1%, steige Tesla um 1,68%. Sinke wiederum der Markt um 1%, gebe Tesla um 1,68% nach. Die deutschen Vertreter der Automobilbranche würden sich mit Betas um 0,7 bis 1 um einiges widerstandfähiger während eines Bärenmarktes geben. Andererseits könne Tesla üblicherweise auf dem Weg (des Aktienkurses) nach oben überproportional profitieren.Auf der Bewertungsseite fänden sich hingegen Teslas größte Nachteile: Würde man den E-Auto-Pionier als reines Automobilunternehmen bewerten, wäre der Aufschlag gegenüber seinen Mitbewerbern nicht unbedingt nachvollziehbar. Es finde sich offen gesagt weiterhin nur schwer ein Bewertungsansatz, der auch für einen noch so technologisch fortschrittlichen Konzern ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 56 für das Jahr 2023e rechtfertige. Selbst für ein pures Wachstumsunternehmen aus der IT-Branche wären Teslas Bewertungskennzahlen erhöht.Zusammenfassend lasse sich festhalten, dass Tesla in einem weiterhin von starkem Wachstum geprägten Umfeld agiere, mit Innovation seine (normalerweise) erfolgsverwöhnten Aktionäre begeistere, es aber in letzter Zeit zu kleineren und größeren Störfeuern gekommen sei. Die hohe Bewertung trage das Restliche dazu bei.Seine Empfehlung zur Tesla-Aktie belässt Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, hingegen auf dem aktuell moderaten Kursniveau auf "Kauf" und das Kursziel unverändert bei USD 190. Nicht zuletzt die von den Analysten der RBI erwartete weitergehende Erholung der NASDAQ im Jahr 2023 sollte bei gegebenem Beta der Tesla-Aktie zugutekommen. (Analyse vom 10.05.2023)