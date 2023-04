Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.04.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe gestern nachbörslich das Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Die seit dem letzten Jahr getätigten Preissenkungen würden nun ihre Auswirkungen zeigen: Trotz eines Rekordes an ausgelieferten Fahrzeugen sei der Gewinn deutlich gesunken.Der Gesamtumsatz des US-Elektroautobauers Tesla sei im ersten Quartal 2023 um 24% gegenüber dem Vorjahr auf USD 23,3 Mrd. gestiegen. Der vierteljährliche Nettogewinn des Unternehmens habe sich auf USD 2,5 Mrd. belaufen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute das einen Rückgang von 24%. Auch die Konsensschätzungen seien damit deutlich verfehlt worden.Tesla habe Fahrzeugauslieferungen von 422.875 Fahrzeugen im vierten Quartal gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr seien 36% mehr Fahrzeuge ausgeliefert worden. Damit habe das Unternehmen seinen bisherigen Rekord eingestellt, sei aber unter den Erwartungen geblieben. Tesla habe am Ende des ersten Quartals über einen freien Cashflow in Höhe von USD 0,4 Mrd. verfügt, gegenüber USD 1,4 Mrd. am Ende des vierten Quartals des Vorjahres.Durch Preissenkungen wolle das Unternehmen seine Position als Kostenführer im Markt stärken. Dieses Jahr seien die Preise diverser Modelle des Elektroauto-Herstellers bereits mehrmals reduziert worden. In der Folge sei die operative Marge gesunken. Während diese im Vorjahr noch 19,2% betragen habe, seien es im ersten Quartal 2023 nur noch 11,4% gewesen.Im nachbörslichen Handel habe die Aktie zuletzt mit einem Minus von gut 2% notiert.Unsere letzte Empfehlung zu Tesla lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: