Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe erneut geliefert. Der Elektroautopionier habe den Gewinn im zweiten Quartal nahezu verdoppelt. Analysten hätten mit deutlich weniger gerechnet. Die Aktie mache einen Satz nach oben.Der Elektroautobauer habe unter dem Strich 2,3 Milliarden Dollar und damit 98 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum verdient. Der Gewinn pro Aktie habe bei 2,27 Dollar gelegen. Erwartet worden seien 1,81 Dollar pro Anteilsschein.Den Umsatz habe Tesla im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar gesteigert. Trotz der hartnäckigen Schwierigkeiten durch Material-Engpässe und Produktionsstörungen habe der Konzern sein ambitioniertes Ziel bestätigt, dieses Jahr rund 50 Prozent mehr Autos auszuliefern als 2021.Einziges Manko: Tesla habe im zweiten Vierteljahr lediglich 254.695 Fahrzeuge zu seinen Kunden gebracht - der erste Rückgang gegenüber dem Vorquartal seit rund zwei Jahren. Doch der Konzern gehe von einer "rekordbrechenden" zweiten Jahreshälfte aus.Dazu würden vor allem die neuen Werke in Berlin und Fremont beitragen.Geduldig müssten weiterhin Fans des Cybertruck sein. Tesla zähle seinen heiß erwarteten Truck (angekündigt im November 2019), den elektrischen Semi-Truck (vorgestellt im November 2017), das aktualisierte Roadster-Konzept (ebenfalls im November 2017 vorgestellt) und andere spekulative Projekte wie den humanoiden Roboter immer noch als "in Entwicklung". Am Mittwoch habe Elon Musk auf die Frage eines Investors gesagt, dass Tesla hoffe, mit der Auslieferung des Cybertrucks, eines experimentell aussehenden Pickups, Mitte nächsten Jahres beginnen zu können."Wir sind der Meinung, dass der Rückgang der Aktie um mehr als 30% im letzten Jahr hauptsächlich auf Lieferprobleme zurückzuführen ist, die sich schnell verbessern und eine überzeugende Gelegenheit bieten, die Aktie bis zum zweiten Halbjahr und bis 2023 zu akkumulieren, wo das Volumenwachstum und die Margenausweitung von Bedeutung sein könnten", habe Analyst Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank bereits im Vorfeld der Zahlen geschrieben.Aus Sicht des "Aktionär" bleibe Tesla nach wie vor der Trendsetter unter den E-Autobauern. Die Zahlen seien gut gewesen und Tesla habe erneut gezeigt, dass man in der Lage sei, die Lieferkettenprobleme und die Versorgungsengpässe mit Chips weitaus besser zu meistern als die Konkurrenz. Schade sei, dass der Cybertruck und der Semi-Truck weiterhin in der "Warteschleife" festsitzen würden.Fakt sei aber auch, dass Firmenchef Elon Musk im Bereich autonomes Fahren liefern müsse, um die nach wie vor sportliche Bewertung zu untermauern. Aus charttechnischer Sicht habe sich die Marke von 645 Dollar als tragfähiger Boden bewährt. Das Papier habe durchaus Luft bis zur 200-Tage-Linie bei 819 Dollar. (Analyse vom 21.07.2022)