ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie stehe in den letzten Tagen gehörig unter Druck. Mit einem Minus von 7,15% sei das Papier des Elektroauto-Pioniers einer der schwächsten Werte im S&P 500 gewesen. Die Stimmung hätten die schwachen Verkaufszahlen in China sowie eine Verkaufsempfehlung von Bernstein Research vermiest. Am Dienstag habe Morgan Stanley das Kursziel für die Tesla-Aktie von 345 auf 320 USD gesenkt.Die Lage bleibe für Tesla angespannt. Bereits im Januar habe CEO Elon Musk Analysten und Anleger auf ein Übergangsjahr eingestellt. Der Elektroauto-Hersteller habe vor einem "deutlich geringeren" Umsatzwachstum in diesem Jahr gewarnt, da die Konzentration auf der Produktion des günstigeren Modells liege.Tesla bleibe Vorreiter in Sachen Elektromobilität und weise trotz der hohen Preisnachlässe noch immer extrem hohe Margen im Vergleich zu vielen anderen Autobauern auf. Hinzu komme die Revolution im Bereich der Fahrzeugproduktion und Software, allen voran das Thema Künstliche Intelligenz. Mit Dojo, Teslas Supercomputer, könnte Full Self-Driving (FSD) auf einen neue Ebene gehoben werden. Die Börse spiele derzeit im Vergleich zu vielen anderen Tech-Werten wie NVIDIA und Meta Platforms bei Tesla kaum. Dennoch sei es zwingend erforderlich, dass Elon Musk in diesem Bereich schnellstmöglich Ergebnisse liefere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: