Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Minus von zuletzt 2,6 Prozent würden die Aktien von Tesla schwach in die neue Börsenwoche starten. Gegenwind habe den Papieren des Elektroauto-Pioniers dabei insbesondere aus China entgegengeblasen. Hier habe die "China Passenger Car Association (CPCA)" für die Tesla-Modelle einen zweistelligen Absatzrückgang im September vermeldet.Die CPCA habe am Sonntag berichtet, dass Tesla im September 74.073 in China hergestellte Elektrofahrzeuge verkauft habe. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspreche dies einem Einbruch von 10,9 Prozent, gegenüber dem Vormonat August sei diese Zahl sogar rund zwölf Prozent niedriger.Tesla exportiere viele der in China hergestellten Fahrzeuge. Die Fabriken im Reich der Mitte seien im dritten Quartal für 51,2 Prozent der weltweiten Tesla-Auslieferungen verantwortlich gewesen - in Q2/23 seien es noch 53,0 Prozent gewesen, in Q1/23 54,2 Prozent.Der Bericht der CPCA komme eine Woche, nachdem der US-Konzern die Fahrzeugauslieferungen für das dritte Quartal bekannt gegeben habe, die unter dem Wert des vorherigen Quartals gelegen hätten. Als Begründung seien geplante Stillstandszeiten für Fabrik-Upgrades wie dem Cyber-Truck genannt und versichert worden, dass das Volumenziel für 2023 von rund 1,8 Millionen Fahrzeugen unverändert beibehalten werde.Vor der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 18. Oktober seien Berichte über einen schlechten letzten Monat natürlich keine positive Meldung und neues Futter für die Bären. Allerdings dürfte nach der Meldung vor einer Woche die Schwäche bei den Auslieferungen bereits größtenteils eingepreist sein.Der Fokus liege nun auf den Quartalszahlen kommende Woche. Anleger würden hier dann auch Updates zum Cybertruck und der Full Self-Driving-Technologie (FSD) erwarten.Gewinne bei der Tesla-Aktie laufen lassen - Stopp liegt bei 195,00 Euro, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2023)